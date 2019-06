Cour d'appel : le président de la FGTB d'Anvers coupable d'entrave méchante à la circulation

La cour d'Anvers a déclaré coupable, mercredi, Bruno Verlaeckt, président de la FGTB d'Anvers, d'entrave méchante à la circulation lors d'une action syndicale nationale. Il n'a pas été condamné. La cour confirme le jugement en première instance.

Lors d'une journée de grève nationale le 24 juin 2016, le syndicat socialiste avait organisé en matinée cinq importants blocages sur les routes d'accès vers le port d'Anvers.

L'action avait été annoncée mais aucune autorisation n'avait été demandée ni communiquée aux autorités compétentes pour ériger des barrages routiers. La police avait exhorté les militants à libérer la route. Des militants avaient toutefois continué à bloquer la route sur un piquet de grève situé à l'intersection de la Scheldelaan et de l'Oosterweelsteenweg. Ils avaient été incités par Bruno Verlaeckt qui avait ensuite été arrêté administrativement.

La FGTB s'est dit "déçue et inquiète" dans un communiqué publié mercredi. "Ceci revient à condamner l'organisation même d'une action pacifique contre le relèvement de l'âge légal de la pension et pour des salaires plus élevés. (...) Condamner pénalement une action pacifique est une atteinte grave à la démocratie."

Le syndicat signale toutefois que cette condamnation ne l'empêchera pas de continuer à mener ses actions. "Nous ne permettrons pas qu'une condamnation nous impose la manière de mener des actions en tant que mouvement syndical en général et en tant que FGTB en particulier. La FGTB continuera de se mobiliser pour une société socialement juste, pour le droit à de meilleures conditions de travail, une pension sûre et des salaires suffisamment élevés."

La FGTB appelle en outre à une modification du code pénal. "L'art. 406 ne peut plus être détourné pour limiter le droit de grève ou le droit de manifestation."