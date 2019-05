Cour d'Appel du Hainaut: poursuivi pour rébellion, l'ancien Député fédéral Laurent Louis a été acquitté

La Cour d'Appel du Hainaut a confirmé, vendredi, l'acquittement au bénéfice du doute prononcé par le tribunal correctionnel du Hainaut - division de Mons - contre l'ancien député fédéral, Laurent Louis, poursuivi pour une rébellion contre la police de Mons. L'un de ses compagnons de route, poursuivi pour un coup sur un agent de police, est également acquitté.

Les faits s'étaient déroulés le 8 mars 2014 dans le centre-ville de Mons. La police était intervenue alors que le député fédéral récoltait des signatures pour son mouvement «Debout les Belges».

Les policiers pensaient que Laurent Louis et ses compagnons de route distribuaient des tracts sans avoir eu l'autorisation de la Ville de Mons, ce qui est contraire au règlement général de police. L'intervention policière avait été filmée.

La Cour a également acquitté le compagnon de route de Laurent Louis qui a filmé la scène et qui était poursuivi pour avoir porté un coup à une policière de la zone de police de Mons-Quévy. La Cour a visionné les images enregistrées par le téléphone du prévenu et a constaté que, à la suite d'une bousculade avec la policière, il s'était baissé pour ramasser son téléphone tombé au sol et non pour porter un coup à la policière.

Après cet incident, Laurent Louis était intervenu car son ami était emmené de force au commissariat. Pour la Cour, qui a repris les motivations du tribunal correctionnel, la rébellion n'est pas établie.

Après plusieurs années de procédure, Laurent Louis est satisfait d'avoir été acquitté. Il n'est pas candidat aux élections du 26 mai prochain.