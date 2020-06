Cour d'Appel du Hainaut: peine réduite de douze à dix ans pour une double tentative d'assassinat à Lessines

La troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel du Hainaut a réduit de douze à dix ans la peine prononcée par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, contre Sabri Z., auteur d'une double tentative d'assassinat qui s'est déroulée à Lessines, la nuit du 10 au 11 avril 2017. La peine de huit ans prononcée contre Patryk O. est confirmée.

Une guerre des gangs

Cette nuit-là, les deux hommes voulaient en découdre avec les frères H. en pleine guerre de gangs dans la cité de Magritte. Ils soupçonnaient les frères H. d'avoir détruit la voiture de la compagne de Sabri. Ivres, drogués et armés, les deux hommes se sont présentés chez la mère et des coups de feu ont été tirés à travers les volets derrière lesquels se trouvaient une femme et ses deux filles. Ils se sont ensuite rendus chez le père, un véritable miraculé qui a avalé la balle qui venait de lui transpercer la mâchoire.

Sabri a été arrêté après un braquage à Leuze, en janvier 2018 mais il a toujours contesté avoir tiré des coups de feu. Son complice, qui avait fui en Angleterre, avait avoué avoir tiré sur la première maison, située le long de la chaussée Victor Lampe mais pas sur la seconde, située le long de la chaussée Gabrielle Richet.

La Cour a confirmé le jugement mais a réduit la peine infligée à Sabri, en état de récidive.