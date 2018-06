Cour d'Appel du Hainaut: les Hells Angels et les No Surrender sont des associations de malfaiteurs

La troisième chambre de la cour d'appel du Hainaut a prononcé ce mardi son arrêt dans le cadre du procès des motards. Tout comme l'avait fait le Tribunal Correctionnel, la cour estime que les clubs de motards No Surrender et Hells Angels ne sont pas des associations criminelles actives dans les trafics d'armes et de stupéfiants dans le but de financer leurs clubs.

Par contre, elles constituent bien des associations de malfaiteurs. "Si ces clubs n'ont pas été créés pour commettre des crimes et des délits, ils ont évolué à tel point qu'ils peuvent en commettre dans des moments propices. Le type de faits commis (tentative de meurtre et torture) peuvent considérer que le but de l'association est, à tout le moins, la commission de crimes."

Quatorze prévenus comparaissaient devant la Cour d'Appel. La cour a augmenté les peines de certains No Surrender et confirmé les peines infligées en première instance aux Hells.