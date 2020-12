Cour d'Appel du Hainaut: l'audience d'introduction de l'affaire Hakimi prévue le 30 décembre

L'audience d'introduction en appel de l'affaire Hakimi, dont le jugement a été rendu en octobre, aura lieu le 30 décembre prochain devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut. Il s'agira de définir un calendrier. En raison du nombre important de prévenus et des mesures sanitaires en vigueur, l'audience devrait avoir lieu dans la salle des pas perdus des cours de justice.

Cette seconde manche se déroulera sans Stéphane Pauwels et Vanessa Colassin, condamnés comme co-auteurs d'un vol avec violence perpétré en mars 2017 chez l'ancien compagnon de cette dernière à Lasne. L'ex-animateur avait écopé d'une peine de trente mois et son ex-compagne d'une peine de trois ans. Tous deux avaient bénéficié d'un sursis.

Seront notamment rejugés à la suite de l'appel introduit par le ministère public: Farid Hakimi, condamné à une peine de 14 ans de prison pour six vols avec violence, Pascal Faedda, condamné à une peine de quatre ans de prison ferme pour un vol avec violence en état de récidive, Mohamed Benaouane, condamné à une peine de neuf ans de prison ferme, Vaeceslav Rogac, condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour destruction du mobilier dans sa cellule mais acquitté pour les faits de grand banditisme, ainsi que Rachid Toto et Aziz Ali, qui furent acquittés, Kabongo Lufu, condamné à une peine de quatre ans de prison ferme pour un vol avec violence en état de récidive et, enfin, Mohamed Mokhtari, condamné par défaut à une peine de trois ans de prison ferme. La plupart de ces hommes sont détenus.

Marwan Hammouda, qui a bénéficié de l'irrecevabilité des poursuites en raison de la liaison entre le chef d'enquête et sa compagne, comparaîtra lui aussi.

Jamal Ennif, intermédiaire entre les braqueurs et le couple Pauwels-Colassin, sera également rejugé en Appel.

En raison du nombre important de prévenus, le tribunal correctionnel de Charleroi s'était délocalisé au Lotto Mons Expo. Il n'est pas exclu que le procès en appel se déroule à cet endroit.