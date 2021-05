Cour d'Appel du Hainaut : confirmation d'une peine de neuf ans de prison pour tentative de meurtre

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Mons a confirmé ce mercredi la peine de neuf ans de prison infligée le 25 février dernier par la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Tournai, à M.S, coupable d'une tentative de meurtre.

Le 28 mai 2020, une bagarre avait éclaté dans un appartement à Tournai. Le prévenu avait porté plusieurs coups de couteau. Il contestait l'intention d'homicide mais l'arme utilisée (un couteau de 45 centimètres), les zones visées (le cou et le thorax) et le nombre de coups (trois) indiquent clairement qu'il voulait supprimer son rival, selon la cour. Sa défense avait plaidé l'excuse de provocation, non retenue par le tribunal et par la cour en degré d'appel.