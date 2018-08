Coupures d'eau, distribution défaillante: après 7 ans de galère, Orp-Jauche voit enfin le bout du tunnel

Après des années de problèmes de distribution d'eau à Orp-Jauche, les travaux vont enfin commencer à la fin du mois, a annoncé la SWDE (la Société wallonne de Distribution d'eau). Les habitants de la commune de l'Est du Brabant Wallon sont excédés et n'y croient qu'à moitié.

"Cela fait plus de sept ans et ils réagissent seulement maintenant !" Andy est remonté contre la SWDE. Cela fait maintenant sept ans qu'il vit à Enines avec sa femme et sa fille de six ans. Ils subissent environ une dizaine de coupures d'eau par an, qui durent en moyenne une demi-journée mais qui peuvent aussi parfois s'étaler sur plusieurs jours. Et cette incertitude rend son organisation quotidienne compliquée. "On n'a pas d'informations par exemple sur la durée des coupures. La dernière qu'on a eue, la semaine dernière, on a connu une grosse baisse de pression à 6h30 du matin. Ce n'est jamais agréable de se lever et de ne pas pouvoir prendre une douche…"

Les voisins d'Andy, Patrick et Michelle, se sentent moins impactés par les coupures, en grande partie car ils sont pensionnés. "Nous ne sommes pas obligés de nous lever à une heure bien précise, de devoir conduire les enfants à l'école et de s'assurer qu'ils ont pu se laver. Ou le soir, que les enfants puissent prendre le bain. Pour nous, c'est tout à fait différent."