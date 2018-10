"Coup de Jarnac" à Viroinval: Jean-Marc Delizée est éjecté de son fauteuil de bourgmestre

Sa liste "POUR" était arrivée largement en tête dimanche dernier avec 8 sièges sur 17. Jean-Marc Delizée, qui est aussi député socialiste au parlement fédéral, pensait donc reconduire la majorité sortante avec son partenaire. Mais la liste RéCit (pour Réveil Citoyen) a préféré se tourner vers V.Autrement. Ensemble, ces deux listes totalisent 9 sièges sur 17, soit la majorité la plus courte possible.

Selon Jean-Marc Delizée, ce n'est pas le choix qui a été fait par les électeurs d'autant que tous les échevins sortants ont cartonné aux voix de préférence. Il vit donc ce changement de majorité comme une trahison.

"Ce qui me déçoit beaucoup, c'est la question de la confiance. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. On nous a menti au cours de ces discussions. On ne sait pas très bien si, réellement, il y avait une volonté d'aboutir ou de faire autre chose. On pensait être dans la négociation et le dialogue mais en fait, ce n'était plus le cas. On pense que c'était prémédité. Je n'ai pas toutes les réponses mais je me dis qu'il y a eu un "coup de Jarnac" en Wallonie avec le cdH de M. Lutgen au Parlement wallon ; et il en a été de même, dans le même sens, à Viroinval ! Je le regrette, c'est dommage qu'on ne puisse pas poursuivre le travail qui portait ses fruits au fil du temps."

C'est donc l'actuel échevin des Travaux et tête de liste RéCit, Baudouin Schellen, qui deviendra le nouveau bourgmestre de Viroinval.