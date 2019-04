Coup de filet dans le milieu de la mafia albanaise: 8000 plants saisis, 15 arrestations

C'est une information RTBF: la police mène une opération coup de poing depuis mercredi matin. Une vague de perquisitions ont eu lieu dans plusieurs pays européens, pour démanteler des plantations de cannabis.

L'enquête est en cours depuis presque un an. Elle a débouché sur de très nombreuses perquisitions, dans le milieu de la mafia albanaise nous dit-on.

Chez nous, les policiers ont effectué des descentes dans la région montoise (Mons, Jurbise, Blaugies...), du côté de Charleroi, près de Liège (Herstal, Soumagne, Juprelle...) mais aussi en Flandre (Genk, Anvers, Affligem...). Le nord de la France était également concerné. Des saisies importantes ont eu lieu à Revin, dans les Ardennes françaises. Ces opérations, parfois sous haute tension, ont permis de mettre au jour des productions de cannabis de grande envergure, renfermant chaque fois entre 600 et 1500 plants. Au total, les policiers ont emporté plus de 8.200 plants de cannabis, et 200 gr de cocaine. Lors de leurs perquisitions, ils ont constaté la présence de grosses sommes d'argent. Les équipes ont saisi près de 100 000 euros en cash, et 1000 dollars environ. Les policiers ont également mis la main sur des voitures de luxe, des montres, des bijoux, beaucoup de matériel informatique ainsi que des faux documents d'identité.