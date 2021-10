Coup de couteau mortel entre Roumains à La Louvière

Les enquêteurs vont devoir faire la lumière sur les circonstances d’une bagarre mortelle à La Louvière. Un homme d’une quarantaine d’années est mort après avoir reçu des coups de couteau. Les faits se sont produits ce mardi 5 octobre dans la soirée, dans un appartement du centre-ville. A ce stade, officiellement, on sait juste que plusieurs personnes ont été interpellées sur place. Mais selon les premières informations, il s’agirait de trois personnes d’origine roumaine, actives dans le milieu du bâtiment et en visite chez des compatriotes pour régler une histoire de dette. Une visite qui a mal tourné. La victime, 41 ans, a reçu trois coups de couteau, dont un a atteint le cœur. L’une des personnes interpellées serait passée aux aveux, aurait été inculpée de meurtre et incarcérée.