Coup de chaud sur la capitale wallonne: jusqu'à 38°C attendus à Dinant

Un ciel bleu déjà ce matin et des températures qui vont rapidement grimper ! On sera déjà entre 28 et 32° en milieu de matinée. Dans l’après-midi, un soleil de plomb, une chaleur étouffante : 34° sur les hauteurs, 37° en bord de Meuse. Et on s’attend à une forte concentration en ozone mais pas en particules fines.

À quoi s'attendre pour la nuit prochaine ?

La nuit prochaine sera calme et chaude ! On ne descendra pas sous la barre des 21° chez nous.

Jeudi sera la journée de tous les records

Demain sera la journée de tous les records ! Le soleil va s’imposer partout dès l’aube et brillera intensément toute la journée. Une journée suffocante, torride puisque les températures dans l’après-midi seront supérieures à celles d’aujourd’hui : 36° à Rochefort et 39° ailleurs dans la province. On pourra localement monter jusqu’à 41° en Campine. Du jamais vu dans notre pays !

Vendredi, les températures baisseront d’un cran mais resteront caniculaires, comprises entre 33 et 34°. Cela s’explique par le fait que le soleil devra partager son terrain de jeux avec des nuages un peu plus présents.

Des orages au menu météo de ce week-end

Une dégradation est attendue pour le week-end. Samedi, on pourrait bien passer de l’alerte canicule à une alerte aux orages. Il fera toujours chaud, entre 21 et 28° mais des averses localement orageuses qui pourront donner de fortes quantités d’eau en peu de temps.