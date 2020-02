Coup d'envoi des travaux préparatoires pour le futur campus universitaire de Charleroi

Le bâtiment est en partie classé : on ne fait donc pas ce qu'on veut… Raison pour laquelle l'extérieur ainsi que les halls et couloirs inscrits au Patrimoine seront préservés.

Souhaité par Paul Pastur, le créateur de l'Université du Travail, le Zénobe Gramme a été inauguré lors de l'exposition universelle de 1911. Abritant l'institut industriel, on y enseignait toutes les disciplines scientifiques et techniques liées à l'industrie métallurgique. Charleroi était alors au sommet en la matière.

A ce stade, il s'agit de travaux "symboliques". Symboliques d'abord parce qu'il s'agit de déblayer et de vider la plus grosse partie d'un bâtiment pour préparer des travaux de modernisation qui commenceront cet été. Symboliques ensuite parce que ce bâtiment, c'est le Zénobe Gramme.

Les halls et couloirs du bâtiment sont inscrits au Patrimoine ; ils seront donc préservés. - © RTBF

Les travaux du Zénobe Gramme sont essentiellement des travaux de modernisation. On va refaire toute l'électricité, le chauffage, installer des systèmes de sécurité aux normes... Mais il y aura aussi quelques aménagements d'espaces, comme des auditoires et des salles de séminaire.

Outre le Zénobe Gramme, deux autres bâtiments seront rénovés et modernisés pour constituer le campus universitaire. Le but final, c'est que les jeunes de la région puissent suivre un enseignement universitaire à proximité de chez eux. Ils sont 2000 actuellement. Le nouveau campus pourra en accueillir entre 12.000 et 15.000 élèves.

Le budget consacré à la création de ce campus est de 25 millions d'euros, supportés par l'Europe, la Région wallonne, et les partenaires de ce projet (à savoir la ville de Charleroi, l'ULB, l'UMons, la Haute école Condorcet, et l'Université Ouverte).