Coup d'envoi de la saison touristique à l'aéroport de Charleroi, qui va tourner à plein régime tout l'été

La grosse affluence est attendue dès ce vendredi matin à l’aéroport, ainsi que toute la journée, tout ce weekend et, en fait… tout l’été.

Le premier vol a décollé vers 6h et plus de 30.000 passagers sont attendus dans les deux terminaux de l’aéroport ce vendredi. Mais ce sera comme ça jusqu’à la mi-septembre, nous dit-on, avec des taux de remplissage estimés tout simplement à 100% tout l’été et une moyenne de 160 vols traités quotidiennement. En d’autres termes, l’aéroport tourne à plein régime.