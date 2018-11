Coup d'envoi de la phase 2 de la procédure Renault chez Mecamold, à Herstal

Dans cette fabrique de moules pour pneumatiques en restructuration, la phase 2 de la procédure Renault démarre ce mardi. C'est-à-dire les négociations proprement dites sur le volet social. Les travailleurs sont donc mobilisés ce mardi matin, avant une rencontre entre direction et syndicats.

Pour rappel, Mécamold a été récemment vendue par la multinationale Bridgestone à des "redresseurs d'entreprises", le groupe Keravalon, qui, après quelques semaines, a annoncé un plan de restructuration, avec suppression de la moitié des 140 emplois. Depuis lors, les syndicats sont parvenus à en sauver une trentaine.

"Au départ, c'était 70 ; aujourd'hui, on se retrouve avec 44 personnes qui devront quitter l'entreprise, explique Antonio Fanara, secrétaire régional FGTB Métal. Ce mardi, on commencerait les négociations salariales. Depuis 8h00 ce matin, les travailleurs se sont réunis et nous sommes partis, en cortège, jusqu'à l'endroit où les négociations se tiennent (…) Les propositions financières formulées jusqu'ici par la direction bafouent littéralement la dignité des travailleurs ! La direction a par exemple refusé de descendre la prépension à 56 ans et donc, de demander la dérogation. Il n'y a rien sur la table ! Que du contraire… Sur un ensemble de points, on se croirait revenu au 19ème siècle !"

Au terme de cette première rencontre avec la direction sur le volet salarial, les syndicats feront le point avec les travailleurs. Et en cas de blocage, une mobilisation plus musclée n'est pas exclue.