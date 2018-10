Coup d'envoi ce jeudi du festival Francofaune à Bruxelles pour célébrer la "biodiversité musicale"

Une cinquantaine de concerts en langue française sont ainsi programmés dans vingt lieux différents de la capitale. Au menu: du slam, de la pop, du punk ou de la variété... Francofaune célèbrera la "biodiversité musicale".

En ouverture du festival, ce jeudi soir au VK, environ 25 musiciens de tous les horizons joueront ensemble des créations de circonstance. Le concert est le résultat de ce que l'on appelle les "Secrètes Sessions".

Le principe est simple et efficace : réunir pendant deux heures, montre en mains, des musiciens de tous les horizons et créer ensemble un morceau. Le résultat est filmé, enregistré, et les 15 productions originales seront jouées sur la scène du VK.

C'est Gil Mortio, musicien et artiste associé au festival Francofaune, qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de ces sessions. Il a un œil sur l'ensemble du travail. "C'est toute la beauté de l'expérience : travailler avec des gens qui viennent d'univers différents et s'adapter au vocabulaire de chacun. Le mot "accord" ne veut pas dire la même chose selon le style musical dans lequel tu joues. C'est un lieu d'expérimentation et on n'est pas obligé de rejouer la même partition que d'habitude."

Parmi les musiciens, il y a Jawar. D'habitude, il chante surtout en arabe. Ici, il a improvisé et chante en français. "Cela fait très peur de se retrouver dans une situation où l'on part de rien. Mais pour y avoir réfléchi, je pense que ce sera une chouette expérience. Du coup, je me retrouve à devoir écrire des textes en une demi-heure. Mais l'urgence fait parfois naître de chouettes trucs !"

Les Secrètes Sessions ouvrent ce jeudi soir "Francofaune" avec, au total, 10 jours de concerts (du 4/10 au 14/10). Elles reflètent parfaitement l'esprit d'ouverture et d'aventure du festival.