Coulisses des élections: où sont stockés les bulletins de votes?

Des bulletins venus de Chièvres - © C Legrand

"Le problème c'est de s'en débarrasser après", glisse un juge de paix. Car il arrive que l'administration oublie des sacs par-ci par-là. Et ils restent des mois, voire des années. "On les retrouve au moment d'un déménagement, on se dit 'tiens! des votes! Ca arrive tout le temps". C'est sans risque, mais ça encombre, et ça fait enrager des juges de paix. "Certains s'en plaignent c'est vrai, cette fois-ci on va tenter d'aller le plus vite possible pour récupérer les bulletins de vote", conclut la greffière du Tribunal de Première Instance.

Un dernier lieu de stockage: les communes. Elles décident parfois de tout centraliser dans des locaux sécurisés. C'est le cas à Boussu par exemple.