Coulées de boue à Chastre: "Cela devient récurrent, il faut trouver une solution"

Les habitants du quartier du Petit Baty, à Chastre, ont dû faire face lundi à de violentes averses, très localisées. Une vingtaine de maisons situées dans une cuvette ont été envahies par les eaux et la boue venues des champs voisins. Un phénomène qui n'est pas une première.

Les habitants sont à bout

"D'abord, il y a eu des grêlons. Puis, la boue a coulé des champs situés au-dessus. On n'a pas eu le temps d'ouvrir la taque pour faciliter l'évacuation. Tout a été inondé !"

Des torrents de boue qui ont dévalé et pénétré dans les habitations, causant d'importants dégâts. "On a juste eu le temps d'ouvrir la porte et de voir un torrent de boue passer à travers la maison. Charriant de la paille, des branchages… Les meubles ont été fortement abîmés, les fauteuils. Je n'ai plus de salon ! Ma cuisine a également été touchées ; et ma machine à laver est foutue."

"On en a vraiment marre", nous ont répondu les riverains. "C'est déjà la troisième fois que ça arrive. Il faut vraiment que les autorités fassent quelque chose. De notre côté, à part ouvrir les taques et mettre des sacs, on ne sait pas faire grand-chose d'autre… On se sent impuissant ! Ce lundi, c'est vraiment la solidarité qui nous a permis de tenir, car on est en larmes."

"Il faut trouver une solution"

On l'a dit : des sacs de sables ont été installés devant les habitations, lundi après-midi, pour éviter de nouvelles inondations, vu la météo capricieuse. Le bourgmestre, Thierry Champagne, promet de mener une réflexion mais les solutions n'arriveront pas avant l'été prochain.

"La problématique, c'est que le quartier se situe au point le plus bas. Ce n'était peut-être pas la solution la plus idéale mais il est là (depuis 40 ans), il faudra donc faire avec. Le phénomène est apparu il y a une vingtaine d'années. Mais l'occurrence est de plus en plus importante. Aujourd'hui, tous les ans, il y a des inondations ! Tout vient des champs, à l'arrière. Et à chaque fois, les riverains doivent tout racler. Il devient urgent de réfléchir à une solution pour protéger les habitations. On doit parvenir à canaliser et limiter l'écoulement de cette eau. Pour cela, il va falloir en discuter avec les agriculteurs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous demandeurs, car les solutions à envisager vont probablement rogner une partie de leurs terres. En attendant, il faut lancer la discussion car il y a un réel problème sur le quartier du Petit Baty. Les gens sont à bout !"