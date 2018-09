Couillet: six ans de prison pour avoir tenté d'immoler son beau-père

Un jeune homme de 22 ans a été condamné à 6 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Charleroi, ce mercredi. Au cours d'une dispute familiale, il avait aspergé son beau-père d'essence et avait tenté de l'immoler. Le prévenu avait évoqué une aspersion accidentelle lors de la bousculade.

Le 11 mai 2018, Benjamin M. se présentait chez sa mère à Couillet (Charleroi) où plusieurs membres de la famille jouaient une partie de cartes. Affamé, il avait souhaité manger mais, l'après-midi étant déjà bien avancé, sa mère lui avait proposé de manger le reste de pâtes, ce qui l'avait mis dans une colère effroyable. Son beau-père était alors intervenu pour le calmer et, selon quatre témoins, Benjamin M. s'était emparé d'un bidon d'essence pour le déverser sur son opposant. Il s'était saisi de son briquet en menaçant de le "cramer". Son demi-frère s'était interposé et la victime avait riposté par un coup de bouteille, mettant fin à la scène.

Selon le parquet, le prévenu avait bien l'intention de passer à l'acte. Il aurait en effet déversé près de six litres de carburant sur le haut du corps de la victime et était prêt à actionner son briquet, après avoir proféré des menaces. "L'expertise psychiatrique démontre qu'il s'agit d'une personne impulsive et caractérielle. Il est en outre en état de récidive puisqu'il a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour extorsion", a ajouté la magistrate qui réclamait 5 ans de prison ferme.

Benjamin M., lui, a expliqué que l'essence s'était déversée accidentellement lors de la dispute et qu'il a lui-même été aspergé. Me Ureel, conseil du prévenu, a rappelé que son client n'avait plus vu sa mère depuis 15 ans et qu'après cette longue privation, il avait attendu démesurément son affection. "Il a repeint son salon, carrelé sa salle de bains... Ce jour-là, il réparait le quad du demi-frère lorsqu'il a demandé à manger. Il a trouvé la réponse injuste et, dans son esprit brisé, tout a explosé", a plaidé l'avocat, estimant que cette colère dangereuse ne démontrait pas pour autant une intention homicide.

Le tribunal a toutefois conclu l'inverse, vu les différents témoignages, les zones du corps aspergées et la matérialisation immédiate des menaces. Benjamin M. a finalement écopé de 6 ans de prison ferme.