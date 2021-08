Couillet : opération "escargot" des agents de TIBI après un grave accident

C’est un coup de gueule, un coup de colère que près de 300 travailleurs de l’intercommunale TIBI, qui assure la collecte des déchets dans la région de Charleroi, ont poussé ce vendredi en début d’après-midi après l’accident qui a conduit un de leur collègue à être amputé. A bord d’une petite centaine de camions de ramassage, ils ont mené une opération "escargot" sur la nationale 5 entre Couillet et Loverval.

"C’est sur cette route, que notre collègue a été percuté par un chauffard alors qu’il se trouvait sur le marchepied à l’arrière du camion, explique Jean-Luc Vandrogenbroeck, contremaître chez TIBI. Il n’avait aucune chance de l’éviter et à l’hôpital, il a fallu l’amputer en dessous d’un genou. Nous sommes sous le choc, d’autant que l’automobiliste, apparemment sous l’emprise de l’alcool a pris la fuite avant d’être rattrapé."

Choqués, fâchés, solidaires aussi de leur collègue, les agents ont pris la décision tôt ce matin de ne pas cesser le travail mais de plutôt choisir cette opération "escargot", sur les lieux de l’accident pour sensibiliser : Alors ce matin, plutôt que de faire grève, c’est cette opération escargot que les travailleurs ont choisie pour sensibiliser : "On veut d’abord soutenir notre collègue et sa famille, explique Rudy Gilbert, qui conduit un camion de ramassage. Ensuite, il faut aussi rappeler, encore une fois, aux automobilistes que derrière les camions de ramassage, ce sont des usagers faibles qui travaillent pour la collectivité et qu’il faut donc être prudent."

"Prudent, patient mais aussi respectueux, poursuit Jean-Luc Vandrogenbroeck. Je rappelle que tous les agents de TIBI sont au service du public, font de leur mieux et que si on est coincé derrière un camion de ramassage, il faut attendre, respecter une distance de sécurité et ne faire prendre aucun risque aux agents qui travaillent sur la voirie."

On précisera encore que la direction était présente sur le parcours de cette opération "escargot" afin d’apporter son soutien aux travailleurs et à leur message de sensibilisation.