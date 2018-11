Couillet: la piscine Solvay mise aux enchères sur Internet

Des bris de vitres jonchent le sol, les murs sont couverts de tags et des pans de plafond sont arrachés. Un état que déplorent de nombreux carolos, qui se souviennent avoir nagé là enfants. C'est le cas de Valérie, 45 ans, qui revoit pour la première fois la piscine de son enfance. "C'est une grande désolation", déplore-t-elle. "Parce que c'est un bâtiment tellement sublime que c'est quand même dingue d'avoir laissé les choses aller comme ça. (...) Je me souviens très bien de ces petits murets et puis d'observer mon papa qui donnait cours de natation. Il faisait aussi un peu de plongée sous-marine le soir. Je me vois toute petite, ici, regarder cette piscine, les nageurs et mon papa."