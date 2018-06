Couac dans certaines écoles lors du CE1D et du CESS: il manquait des dizaines d'exemplaires pour les élèves

Ils étaient nombreux ce vendredi matin sur les bancs de l'école pour passer les épreuves du CEB, mais aussi du CE1D et du CESS. Au stress de l'examen, s'en est ajouté un autre... imprévu pour les élèves et les professeurs. Au moment d'ouvrir les paquets d'exemplaires fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles, certains enseignants ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il manquait des exemplaires pour le CE1D et pour le CESS. Il s'agissait plus précisément de portfolios de documents annexes aux questionnaires.

Les écoles ont rapidement résolu le problème en faisant des photocopies et l'épreuve n'a pas été perturbée. Au collège des Hayeffes à Mont-St-Guibert, 40 documents ont ainsi dû être remplacés en urgence. Thomas Jadin, le directeur de l'établissement, regrette ce manque de temps laissé aux écoles pour vérifier que tout est en ordre.

J'aurais voulu ouvrir ces paquets la veille

"J'aimerais qu'on nous fasse davantage confiance, déplore-t-il au micro de la RTBF. Notre boulot de directeur, c'est d'organiser l'école dans l'intérêt des élèves. Pourquoi ne pas nous faire confiance pour organiser la session ?"

Après des fuites de questionnaires en 2015, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne veut prendre aucun risque. Au détriment de l'autonomie des établissement ? "J'aurais voulu ouvrir ces paquets la veille et préparer mes enveloppes bien soigneusement en les entreposant de manière sécurisée évidemment. Mais ne pas découvrir à 7h40 qu'il y a un problème et ne pas savoir si je vais pouvoir organiser mon examen dans mon école", conclut Thomas Jadin.

Outre le collège des Hayeffes, d'autres écoles en Brabant wallon et à Bruxelles ont été concernées. Parmi elles : le collège Notre-Dame de Basse-Wavre, le lycée Martin V de Louvain-la-Neuve, ou encore le collège Saint-Michel à Bruxelles.