Côte belge : quelque 200.000 touristes d’un jour ont profité du soleil du littoral ce week-end

Quelque 200.000 touristes d’un jour sont venus profiter du beau temps à la Côte durant le week-end de l’Assomption, indique dimanche l’office du tourisme de la province de Flandre occidentale Westtoer. Aucun incident lié à la fréquentation du littoral n’a été signalé.

L’affluence était dense ce week-end sur les plages du littoral, le retour du soleil ayant attiré beaucoup de touristes dans les différentes stations balnéaires. Tant samedi que dimanche, 100.000 touristes d’un jour ont arpenté les digues de la Côte belge.

A lire aussi : Le nombre d'enfants égarés à la côte belge est resté faible en juillet

Le secteur de l’hébergement tire un bilan positif de ce week-end de la mi-août. Le taux d’occupation moyen affichait ainsi 90% ou plus pour vendredi et samedi, d’après des chiffres communiqués par l’office du tourisme provincial. Le nombre de nuitées à la Côte oscillait, quant à lui, entre 225.000 et 250.000, en tenant compte des seconds résidents.