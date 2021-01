Côte belge : la Flandre reconnaît les "fleurs de plage" comme patrimoine immatériel

La Flandre a reconnu les "strandbloemen", ces fleurs en papier réalisées et "vendues" par les enfants , durant l’été à la mer, comme patrimoine culturel immatériel, a annoncé l’organisme Kusterfgoed .

"Fleurs de plage" à Ostdunkerque (Coxyde) en mars 2017 - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

L’origine de cette tradition n’est pas claire mais elle remonterait à l’entre-deux-guerres et s’est transmise depuis lors de génération en génération. Elle s’est encore plus affirmée avec le tourisme de masse et reste très populaire encore aujourd’hui parmi les enfants.

Les fleurs colorées en papier crépon, trônant sur une tige de bois, sont "vendues" l’été sur des "comptoirs" de sables en échange de quelques coquillages. Cette tradition est pour ainsi dire restée inchangée depuis des décennies.

Le président de la Kusterfgoed, Bart Plasschaert, se réjouit de cette reconnaissance, qui permettra de mieux protéger cette tradition et "de la transmettre aux générations suivantes". "Elle réunit de nombreux enfants pendant les mois d’été. Elle permet un contact entre les enfants et les vacanciers belges et étrangers", souligne-t-il.