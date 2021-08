Côte belge : Gault&Millau publie un guide spécifique pour Knokke-Heist

La commune de Knokke-Heist dispose de sa propre édition du Gault&Millau. Le guide gastronomique reprend non seulement les meilleurs restaurants de la cité côtière, mais indique également où trouver les meilleurs snacks, cocktails ou glaces. "Cela fera plus que jamais de Knokke-Heist l’endroit idéal pour vivre une belle expérience culinaire", se réjouit l’échevin du Tourisme Anthony Wittesaele.

148 adresses

Le Gault&Millau consacré à Knokke comprend 148 adresses dans la région, allant des restaurants aux bars de plage ou encore les pubs. Le collège communal distribuera 45.000 exemplaires à destination des résidents de la commune. L’ouvrage sera également disponible en librairie.

Cette initiative remonte à un an et demi. "Il s’agit d’un projet pilote", explique l’échevin Anthony Wittesaele. "Nous cherchions une façon de promouvoir la douceur de vivre de notre ville pendant les mois d’été et d’hiver" raconte-t-il. "Gault&Millau voulait mesurer le potentiel des éditions régionales de son guide. Mais ensuite, la pandémie a éclaté. La réalisation du guide a donc pris plus de temps que prévu, mais c’était aussi l’occasion d’inclure ce projet dans le plan de relance de la ville."

A lire aussi : Le guide gastronomique français Gault&Millau vendu à des Russes

Projet pilote

Les établissements ne figurant pas dans le guide peuvent demander au guide gastronomique le rapport ainsi qu’un coaching. "Je suis sûr que le regretté Léopold Lippens serait ravi", souligne Anthony Wittesaele. "Il a même contribué à l’approbation de ce projet. Cette ode au bon vivre est donc aussi en partie son héritage."