Corovanirus : une supérette d'Uccle impose désormais le masque à tous ses clients

Le déconfinement prochain , qui doit permettre à la Belgique de sortir de la crise du coronavirus , ne l’impose pas pour les commerces . "Mais je veux protéger mon personnel et mes clients", nous explique Maurice Tal.

Sur la rue Vanderkindere, à Uccle, Gel Tov est une institution depuis dix ans. C’est une supérette spécialisée dans les produits casher, c’est-à-dire répondant aux exigences alimentaires de la religion juive. L'une des seules en Région bruxelloise. Son gérant, Maurice Tal, a décidé récemment, de revoir les conditions d’accueil de ses clients en imposant, pour tous et sans exception, le port du masque.

Trois clients maximum et lavage des mains obligatoire. - © D. R.

Gel Tov, c’est une superficie de 120 mètres carrés, des rayons correctement achalandés pour les besoins du client, six membres du personnel, une partie snack-restaurant. "Mais depuis la crise du coronavirus, nous avons fermé le restaurant. Nous proposons encore des plats en livraison et le magasin reste ouvert. Les recettes sont en léger recul. Mais nous parvenons à tenir avec les livraisons et la supérette. Ce qui m’a permis de ne mettre personne en chômage technique", annonce, rassuré, Maurice Tal, personnalité de la communauté juive bruxelloise.

Nous proposons aussi des masques pour ceux qui n’en ont pas

Mais voilà, si la supérette reste ouverte, il faudra pour le client se plier à certaines règles. Chaque personne qui entame ses courses devra d’abord se laver les mains au gel hydroalcoolique. "Nous ne prévoyons pas le lavage des mains au savon (NDLR : cela se fait dans certains commerces) mais au gel. Mais il faudra d’abord porter un masque. Et si la personne n’en a pas, nous lui en proposons un gratuitement. Après, s’il n’est toujours pas équipé, nous lui en proposerons alors à l’achat."