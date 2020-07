Coronavirus : Wavre rend le port du masque obligatoire dans le centre-ville et sur les parkings

Bien que non concernée à ce stade par le rebond du coronavirus – aucun nouveau cas n’a été déclaré sur son territoire pour l’instant -, la Ville de Wavre a décidé en cellule de crise, dans la foulée du Conseil national de sécurité de lundi, de prendre des mesures de précaution strictes.

Une ordonnance a été rédigée pour rendre le port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans sur le territoire du centre-ville. Le périmètre concerné est celui du marché hebdomadaire, en incluant les parkings. Des événements extérieurs comme le cinéma en plein air sont maintenus mais pas le "Chill Day".

"Les responsables communaux préfèrent se montrer prudents et participer à l’effort collectif en complétant les mesures fédérales par un volet stratégique local", indique la Ville de Wavre dans un communiqué. L’obligation du port du masque dans le centre-ville et les parkings wavriens sera matérialisée par des panneaux qui seront installés dès mercredi matin, jour du marché hebdomadaire.

Le Chill Day et certaines animations de rue comme celles prévues lors du marché sont annulés. Le marché lui-même ainsi que les brocantes sont maintenus mais la Ville rappelle que le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale y sont impératifs et obligatoires. L’organisation d’autres événements comme des séances de cinéma en plein air ou des concerts prévus sur la place Cardinal Mercier le 1er août avait déjà été remaniée pour faire face à la situation sanitaire. Les séances de cinéma sont ainsi limitées à 200 personnes assises et ne sont accessibles que sur inscriptions préalables.