Coronavirus : voici les nouveaux lieux de rendez-vous pour la vaccination en Wallonie Picarde et dans le Borinage

, à la salle polyvalente Le Bizet, rue des Trois Evêchés, 41, du 8 au 9 novembre et du 29 au 30 novembre de 8h15 à 18h45. Il sera également possible de prendre rendez-vous préalablement pour cette antenne, soit via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800 / 45 019.