Coronavirus : une rentrée scolaire à Bruxelles sous le signe de la vigilance

Parallèlement, le taux de vaccination reste bas dans certaines communes et certains quartiers ainsi que dans les tranches d’âge les plus jeunes de la population. 61% des 35 -44 ans sont vaccinés. Ce taux diminue pour les 25-34 ans à 54%. Il diminue encore pour les 18-24 ans à 41%. Pour combler ses lacunes, la Région compte administrer 16.000 doses par semaine. L’objectif n’a pas encore été atteint en cette fin de mois d’août avec un peu plus de 10.000 doses distribuées la semaine dernière.

Par une campagne de sensibilisation, la COCOM va continuer à rappeler qu’il est important d’appliquer les gestes barrière, qu’il faut continuer les testings en cas de risque et qu’il faut être attentif après un retour de voyage. Pour continuer à vacciner les Bruxellois, quatre centres restent ouverts avec une capacité de 10.000 doses par jour. Cinq bus de vaccination continuent de sillonner la Région Bruxelles-Capitale. D’autres lieux stratégiques ont également été sélectionnés pour accueillir des antennes locales de vaccinations à Evere, Saint-Gilles et Etterbeek. C’est aussi le cas de certaines grandes surfaces, des grandes entreprises et administrations, des écoles secondaires, universités, hôpitaux, CPAS, …

"C’est un plan pour une rentrée sereine", tient à expliquer Inge Neven, la responsable en charge du testing et de la vaccination à Bruxelles. "On demande depuis quelques semaines à chaque citoyen de contribuer à avoir une année scolaire la plus normale possible, pour éviter de fermer des classes et libérer la pression sur les hôpitaux."