Coronavirus : une étudiante s'estime contrainte à confectionner des masques gratuitement

Elle estime avoir été réquisitionnée par son école pour confectionner des masques de protection gratuitement, pour le compte de la province du Brabant wallon.

Contactée par nos soins, cette étudiante de l’IPFC Nivelles (Institut Provincial de Promotion Sociale et de Formation Continuée) a souhaité rester anonyme. "Je suis cette année une formation en habillement. Dimanche dernier, vers 23h20, j’ai reçu, comme tous mes collègues, un email de mon professeur. Cet enseignant nous demandait de confectionner 2000 masques de protection en quelques jours. Des masques à destination de la Province".

Les élèves ont été invités à prendre le matériel adéquat le mardi suivant. "Il y a eu un jour de retard sur le programme. Mais nous nous sommes finalement retrouvés à près de vingt élèves, répartis en deux classes, pour couper le tissu et les élastiques, alors que nous étions censés recevoir des kits. Depuis, une partie des élèves font les masques à domicile. Au total, nous sommes environ 40 à les confectionner gratuitement. On nous a dit que cette tâche serait prise en compte pour notre cursus. Une sorte de participation aux cours pendant la période de confinement. Mais moi, je trouve que je n’apprends rien en faisant cela et que c’est plutôt une forme d’exploitation. Je ne trouve pas cela éthique. Mes collègues ont eu peur de réagir, par crainte de représailles".

La direction conteste

Il n’est pas du tout question d’exploitation, nous a expliqué le directeur de l’IPFC Nivelles, Jean-Luc Dumeunier. "L’idée émane d’une enseignante et du pouvoir organisateur, car certaines de nos étudiantes confectionnaient déjà des masques pour aider la population et les hôpitaux. Il s’agissait donc d’élargir l’aide aux agents provinciaux, voire aux communes".

Interrogé sur l’éventuel caractère obligatoire de l’activité, le directeur est catégorique. "Nos élèves ne sont absolument pas obligés de confectionner ces masques. Mais vu le confinement, nous leur proposons de valoriser ce travail. Si les cours sont interrompus en présentiel, ils ne sont pas nécessairement interrompus en enseignement à distance. Cela veut dire que des travaux sont demandés. La confection des masques est donc valorisable mais pas obligatoire. Sur quelque 60 étudiantes de la section, environ 40 contribuent à la confection des masques. Les autres, notamment pour des raisons familiales que nous comprenons, ne participent pas. Mais il n’y aura évidemment pas de sanctions".

Distanciation sociale

Sur la quarantaine de participantes, la moitié travaille à domicile. "L’autre moitié confectionne les masques à l’école, mais dans deux locaux séparés de 80m². Il y a donc environ 10 personnes dans une classe, 10 dans l’autre, et dans le respect de la distanciation sociale".

Quant au nombre de 2000 masques à confectionner, le directeur confirme. Mais tout en évoquant un souhait plutôt qu’un objectif absolu.