Coronavirus : "Un théâtre qui ne joue pas est un théâtre qui meurt !", affirme le directeur du centre culturel d’Uccle

Ce qui était tant redouté par les professionnels du spectacle a été acté, vendredi dernier, en comité de concertation. Depuis ce lundi, la jauge est limitée à 200 personnes dans les salles belges. Le secteur de la culture a dû s’adapter comme par exemple au centre culturel d’Uccle.

800 spectateurs… C’est le nombre de places que compte habituellement le centre culturel d’Uccle. Ce lundi soir, comme de nombreux soirs de la semaine, des spectacles ont lieu. Mais cette fois encore, la direction a dû s’adapter pour pouvoir respecter ces nouvelles mesures.

Une réaction en très peu de temps

« Un théâtre qui ne joue pas est un théâtre qui meurt ! On a décidé de jouer quand même », affirme Tristan Bourbouze, directeur du centre culturel d’Uccle.

En seulement quelques jours, le centre culturel d’Uccle a dû prendre des dispositions pour respecter cette jauge imposée. Ce lundi soir, par exemple, le spectacle « Elysée », qui dévoile les coulisses de l’élection de François Mitterand, avait suscité l’intérêt de 350 personnes.

« Concrètement, on a appelé les spectateurs et on les a prévenus et on leur a demandé s’ils confirmaient leur présence ou s’ils acceptaient de reporter sur un autre spectacle de la saison. Heureusement, le public nous suit et on a réussi à ramener la jauge en dessous. On est très conscient de notre responsabilité sociale », rajoute Tristan Bourbouze.

Des reports, des annulations…

Dans les prochains jours, de plus importants spectacles devaient avoir lieu au centre culturel d’Uccle. Certains ont dû malheureusement être annulés ou reporté.

"On essaie d’annuler le moins possible. On a trouvé des moyens pour reporter, transformer mais on a été obligé d’annuler parfois. Mais c’est un modèle qui a long et moyen terme n’est pas tenable", témoigne le directeur du centre culturel.

Ces reports et annulations vont conduire le secteur de la culture à une situation financière difficile. Des aides sont prévues mais seront-elles suffisantes ? On le verra dans les prochaines semaines…