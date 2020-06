Coronavirus: un subside de 150.000 euros pour relancer les commerces de Dinant

Le collège communal de Dinant a décidé d'octroyer un subside de 150.000 euros à l'Agence de Développement Local (ADL) pour l'élaboration de nouvelles mesures de relance après la crise du Covid-19, indique jeudi le chargé de communication de la Ville, Bertrand Detal.

Ces 150.000 euros s'ajoutent à un budget de 25.000 euros qui avait déjà été dégagé pour mettre en place l'action "Boncado". Celle-ci offre cinq euros à l'achat d'un bon de 25 euros, ce qui permet à l'acquéreur de dépenser 30 euros chez un commerçant dinantais.

Dans le cadre de ce nouveau budget, le collège communal de Dinant a dégagé une nouvelle action de relance commerciale. Un montant oscillant entre 30 et 50 euros sera alloué à chaque citoyen dinantais qui pourra attester d'une perte de revenus liée à la crise du coronavirus, à dépenser dans les secteurs d'activité locaux directement touchés par la crise du coronavirus.

"L'action vise un double objectif: augmenter ponctuellement le pouvoir d'achat des personnes directement touchées dans leur portefeuille par la crise et venir en aide aux secteurs (commerces, entreprises diverses...) eux aussi impactés, où ces chèques pourront être dépensés. Les commerçants, qui figurent parmi les plus affectés, pourront être doublement bénéficiaires: en tant que citoyen consommateur et en tant qu'entrepreneur", précise t-on à la Ville de Dinant.

Par ailleurs, différentes mesures d'allègement fiscal seront soumises au vote lors du conseil communal du 22 juin pour un montant de 140.000 euros.