Coronavirus: un poste médical avancé à Jambes pour les cas nécessitant un examen approfondi

Le but, on s’en doute, est de ralentir au maximum la propagation du virus et trier au cas par cas afin que les structures d’accueil (les urgences notamment) n’explosent pas sous un afflux trop important de personnes présentant des problèmes respiratoires. Un pré-diagnostic en quelque sorte.

La procédure reste d’application, comme partout ailleurs dans le pays : un premier contact par téléphone pour trier les patients (anamnèse et questions/examen par téléphone) ; les pathologies respiratoires ayant la priorité. Les autres visites ou consultations non indispensables sont reportées. Ce n’est que lorsqu’un examen clinique physique s’avère nécessaire qu’il faut contacter ce poste avancé.

"Comme il est impossible de faire la différence entre un cas de covid19 avéré et un simple rhume ou une grippe, on considère que tous les malades sont potentiellement des covid19. Dans ce cadre, à Namur, nous insistons pour que les médecins trient tous leurs cas par téléphone ! Les gens ne seront vus que de manière exceptionnelle, uniquement dans des conditions sécurisées. Dans ce cas, soit le médecin le fait lui-même ; et à Namur, on a décidé de venir en soutien de nos généralistes avec l’ouverture prochaine d’un poste médical avancé."

On le répète : vous ne pourrez vous présenter à ce poste avancé si, et seulement si, vous en avez reçu le feu vert de votre médecin traitant. Autrement dit : inutile de vous présenter d’initiative, vous serez refoulé ! "On s’attend à ce que seul un faible pourcentage de patients soient amenés à rencontrer des médecins dans un système sécurisé", rassure tout de même le Docteur Henrion.

Les consignes seront également très claires et encadrées : présence de gardiens de la paix, uniquement sur rendez-vous, pas de salle d’attente (vous devrez rester dans votre véhicule jusqu’au moment où l’on vous appelle), masque de protection, une combinaison pour le personnel soignant, un accès et une sortie différenciés…

Ce poste médical avancé sera en test demain (mardi) pour être full opérationnel dès mercredi 18 mars.