Coronavirus: un masque transparent permettrait aux sourds de lire sur les lèvres

"Vous avez réagi pour les entendants, réagissez maintenant pour les sourds !" Voilà comment le MCS ( Mouvement des citoyens sourds ) s’adresse aux ministres de la santé. Ces citoyens veulent attirer l’attention sur le problème de communication que pose le port du masque. En milieu hospitalier notamment, les sourds ont besoin de voir les lèvres des personnes qui s’adressent à elles. "L’idéal serait qu’il y ait dans les équipes hospitalières des personnes qui connaissent la langue des signes mais si au moins, on pouvait résoudre ce problème de masques, ce serait déjà bien" explique Stéphanie Eugène, habitante de Dour, membre du MCS, elle-même entendante mais sensibilisée à tout ce qui concerne les personnes qui ont des problèmes d’audition. Comme elle l’explique, il ne s’agit pas seulement des hôpitaux mais aussi de tous les contacts indispensables en cette période : personnel des commerces, services, etc. On sait pas ailleurs que dans la langue des signes, l’expression du visage est extrêmement importante.

Le masque transparent, la solution

Un masque transparent permettrait aux sourds de lire sur les lèvres - © Pascal André

Ce problème de masque et de communication concernant les sourds, d’autres personnes à travers le monde y ont déjà pensé depuis longtemps. Une entreprise américaine produit un modèle de masque dans lequel une fenêtre transparente est aménagée. Des modèles "artisanaux" existent également mais ils demandent du savoir faire et une bonne technique pour éviter que la fenêtre ne se couvre de buée. Pour le MCS, Stéphanie Eugène lance donc un double appel. Elle demande d’abord au monde politique d’agir en prenant des contacts pour permettre d’acquérir les masques transparents produits par l’industrie et d’en promouvoir l’utilisation, en milieu hospitalier surtout. Par ailleurs, le "Mouvement des citoyens sourds" s’adresse aussi à d’autres citoyens qui seraient en mesure de fabriquer ces masques et de fournir les associations.

Pour le MCS, une adresse de contact : mcsourds@gmail.com