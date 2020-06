Coronavirus : un élève testé positif à de l'école n°7 de Molenbeek-Saint-Jean

En début de semaine, un élève de quatrième primaire, scolarisé à l'école communale n°7 de Molenbeek-Saint-Jean, a présenté les symptômes du Covid-19 et a subi un test qui s'est révélé positif. Les parents ont immédiatement prévenu l'école qui a donc placé en quarantaine la bulle de l'enfant concerné ainsi que celle de son petit frère, élève de troisième primaire. Les élèves qui fréquentaient ces deux enfants ne reviendront donc pas à l’école avant le début de l'été. Les élèves qui ne font pas partie de ces deux bulles peuvent, quant à eux, continuer de se rendre à l’école.

Un troisième école touchée après celle de Schaerbeek et Woluwe Saint-Pierre

En quelques heures, l'école N° 7 est donc la troisième implantation scolaire touchée par l'épidémie en région bruxelloise, après celles de Schaerbeek et de Woluwe-Saint-Pierre. Ces trois établissements ont appliqué les mesures prévues dans les circulaires mises en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès la connaissance d'un cas positif, les autorités sanitaires sont prévenues et la mise en quarantaine est décidée pour tous les élèves de la "bulle" de contacts que fréquentait l'enfant. Des mesures supplémentaires peuvent néanmoins être décidées par le pouvoir organisateur de l'école. A Schaerbeek, par exemple, l'école communale n° 6 et la crèche attenante, resteront complètement fermées ce mercredi. A Woluwe-Saint-Pierre, tous les parents de l'école communale de Stockel ont choisi de garder leurs enfants à la maison ce mercredi.