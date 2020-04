Coronavirus : un décès sur trois en Wallonie est un résident de maison de repos

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 106 résidents de maisons de repos de Wallonie ont perdu la vie, affirme mercredi le député cdH Georges Dallemagne sur la base d’un rapport de l’Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité) reçu d’une source wallonne. Le document, qui existe depuis 24 heures, a été transmis mardi aux autorités fédérales, ajoute l’élu à l’agence Belga, après en avoir informé la Dernière Heure.

Le chiffre de 106 décès concerne les "maisons de repos" et "maisons de repos et de soins", Résidences-services, court séjour, établissements d’hébergement pour personnes en situation de handicap et maisons de soins psychiatriques et les hébergements non agréés. Cela représente un tiers de l’ensemble de décès répertoriés au sud du pays.