Coronavirus: un cinéma drive-in sur l'esplanade de la Citadelle de Namur

Un cinéma drive-in prendra place sur l'esplanade de la Citadelle de Namur du 1er au 19 juillet, ont indiqué jeudi les organisateurs. L'initiative vise notamment à offrir une alternative aux grands événements et festivals de l'été, tous annulés en raison de la crise sanitaire.

Le projet a été mis en place par deux sociétés namuroises spécialisées dans l'événementiel, Eventmore et Audio+.

Le parking situé sur l'esplanade sera ouvert à partir de 18h00. Il aura une capacité de 160 voitures. Le nombre de personnes acceptées par véhicule sera adapté en fonction des mesures en vigueur et les piétons ne seront pas autorisés. La première séance commencera à 20h00, la seconde à 22h30. L'arrivée sur le site se fera par la route Merveilleuse, la sortie par l'avenue Jean 1er, de manière à optimiser les flux.

L'écran sera placé devant le futur pavillon "des nouvelles technologies wallonnes", en cours de construction. Pour accéder au son, les spectateurs devront connecter leur radio à la fréquence FM dédiée. Enfin, s'ils souhaitent boire ou se restaurer, ils pourront passer commande via SMS ou une application et seront livrés à leur véhicule.

La programmation comprend des films cultes comme Titanic, Bohemian Rapsody ou encore Dikkenek. Le tarif est fixé à 25 euros par voiture et les billets sont disponibles en ligne ou via le réseau de magasins Night and Day.

Des séances sont aussi envisagées en fin d'après-midi, ont encore précisé les organisateurs.