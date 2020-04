Coronavirus: Sambreville et Dinant vont offrir des masques en tissu à leurs habitants

C’est devenu une des façons de lutter contre la propagation du virus, le port du masque. Pas (encore ?) rendu obligatoire, mais recommandé çà et là. Le problème, c’est d’en trouver. La ville de Dinant a donc décidé de faire un cadeau à ses habitants. Elle a décidé d’acheter 15.000 masques en tissu pour les leur distribuer.

" Dinant souhaite anticiper en toute indépendance les événements futurs, tout en se conformant aux annonces et consignes qui émaneront du Conseil National de Sécurité," explique la ville dans un communiqué. " Il s’agira de masques certifiés, dits "de confort", en tissu et lavables. Ils seront accompagnés d’une notice afin que chacun sache comment et dans quelles conditions utiliser le masque et puisse l’entretenir de manière optimale."

La livraison est annoncée pour la première moitié du mois de mai.

Pareille initiative a déjà été prise à Sambreville. Le collège communal réuni vendredi a passé commande pour 60.000 masques en tissu lavable. La volonté est là de fournir deux pièces à chaque habitant.