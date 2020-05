Coronavirus : retour des marchés hebdomadaires à Namur dès lundi

Quota de 50 échoppes

"Tous les marchés hebdomadaires vont pouvoir se tenir, mais sont réorganisés," détaille Stéphanie Scailquin, échevine de la dynamique commerciale et des marchés. "L’impact le plus important, c’est pour le marché du samedi dans le centre-ville. En temps normal, il accueille plus de cent ambulants. Nous avons dû opérer des choix et nous avons tranché en autorisant les seuls vendeurs de produits alimentaires, fleuristes et horticulteurs. Avec ce filtre, nous arrivons à cinquante marchands. Le choix était évidemment délicat, mais obligatoire. Pour les autres marchés, pas de choix à faire, il n'y a pas plus de cinquante exposants"

Périmètres redéfinis

Pour respecter une autre mesure indispensable à la réouverture des marchés, le respect de la distanciation sociale, les marchands sont aussi relocalisés.

"Nous imposons trois mètres entre chaque ambulant. Ils seront aussi placés d’un seul côté de la rue. De cette manière, nous facilitons la mise en place d’un sens de circulation. Et nous réorganisons l’espace, avec des couloirs matérialisés par des barrières set de la rubalise. "

Pour le centre-ville, les marchands s’installeront rue de Bruxelles place du Palais de Justice et place de l’Ange mais ils laisseront vides les rues de Fer, de L’ange et Saint Jacques.

Pour le marché de Jambes, le périmètre est étiré sur l'Avenue Materne, entre "les 4 coins" et la gare de Jambes, avec là encore un seul côté de la voirie occupé.

Pour le marché de Namur-Gare, habituellement installé le long des arrêts de bus, il est déplacé dans l’impasse des Ursulines.

La Ville précise encore que la présence de stewards et de policiers sera renforcée pour orienter les badauds et leur rappeler les consignes de sécurité et recommandations.