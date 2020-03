Coronavirus : réquisitions de bâtiments pour les sans-abri Carolos

L’image est impressionnante et donne une idée de l’ampleur de la tâche. Plusieurs villes ont développé un plan d'urgence pour les sans-abri. Notamment à Charleroi où les autorités veulent assurer un hébergement sécurisé selon les nouvelles normes sanitaires. Cinquante personnes sans-abri seront dorénavant hébergées dans le hall sportif du parc des sports.

Il y a une semaine, c’étaient encore des élèves de l’école voisine qui occupaient ce hall sportif. Aujourd’hui, les panneaux de basket sont relevés et soixante lits de camp sont installés, bien alignés et bien espacés de deux bons mètres. "C’est ça qui posait problème dans les abris de nuit", explique Jérôme Boonen qui supervise l’installation pour le CPAS. "L’espace entre les lits était trop petit et les attroupements étaient inévitables."

Les hébergés rentreront individuellement par vague de 10 après un passage au thermomètre. Et une fois à l’intérieur, c’est toute la circulation dans le bâtiment qui a été pensé. Pour éviter les attroupements au réfectoire et aux sanitaires.

En journée, une structure d’accueil de jour sera installée dans le hall sportif de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont par l’ASBL Le Rebond avec possibilités de toilettes, de prendre une douche et un café.

Et ceux qui sont contaminés alors ?

À côté de ce hall sportif, se trouve l’ancienne école de la Garenne. C’est là que seront confinées les personnes qui présentent des symptômes et qui doivent rester en quarantaine. Trente lits sont déjà prévus dans des espaces individuels. Pour le moment, aucun habitué des services sociaux n’a présenté de symptômes. Mais tout est prêt.