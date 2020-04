Coronavirus: reprise des stages pour les étudiants des formations en santé de la HELHa

Fin mars, la Haute Ecole Louvain en Hainaut suspendait ses stages après avoir constaté que certains étudiants des formations en santé étaient en première ligne, sans être suffisamment protégés contre le COVID-19 et qu’en de nombreux endroits, leur encadrement ne pouvait plus être garanti. Entre-temps, une reprise progressive a été recommandée à partir du 20 avril par la Fédération Wallonie Bruxelles. La HELHa a donc pris la décision de relancer les stages notamment au sein du Grand Hôpital de Charleroi.

Alizée Anciaux actuellement en dernière année va ainsi passer six semaines aux soins intensifs de Saint-Joseph dans la partie réservée aux patients qui ne sont pas atteints par le coronavirus : " Je pense que nous ne sommes pas à l’abri mais en même temps, je me sens en sécurité ici. Evidemment j’ai encore cette crainte comme les autres membres du personnel soignant de tomber malade. Moi je sais en plus que ça m’empêcherait de passer mes examens, de prester toutes mes heures et donc d’obtenir mon diplôme ! "

L’arrivée de cette étudiante est un renfort pour l’équipe soignante dont les ¾ sont affectés à l’unité COVID-19 de l’hôpital située au même étage. Mais Alizée et d’abord là pour apprendre : " Nous sommes accompagnés et soutenus et c’est important de pouvoir se dire qu’on n’a pas été pris juste pour servir de main-d’œuvre gratuite ! Mais ici ça n’est clairement pas le cas ! "

La HELHa veut aujourd’hui donner à ses étudiants toutes leurs chances pour pouvoir terminer l’année académique dans les meilleures conditions et leur permettre de se lancer dans la vie professionnelle.

La situation actuelle étant exceptionnelle, les directions des différentes implantations de Gilly, La Louvière, Montignies-sur-Sambre, Mouscron et Tournai se sont engagées à réévaluer si besoin la situation au cas par cas afin de garantir la sécurité sanitaire des étudiants et la qualité de l’encadrement. Un nombre restreint d’entre eux ont préféré malgré tout annuler ou reporter leur stage. Ils seront ajournés à la session du mois d’août prochain.