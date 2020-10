Coronavirus : quatre nouveaux cas détectés au RWDM

Quatre nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en début de semaines au RWDM, ce qui porte le nombre total de joueurs et membres du staff infectés à 22, a indiqué le président du club bruxellois de D1B Thierry Dailly jeudi à Belga. Le club n’a pour l’instant pas encore demandé le report de son match de dimanche contre le Club NXT.

Joueurs et membres du staff ont passé un nouveau test lundi et ont obtenu les résultats mercredi. "Il y a quatre nouveaux cas positifs", déclare Thierry Dailly, qui ne souhaite pas dire combien de joueurs sont infectés pour des raisons de respect de la vie privée. "D’un autre côté, deux collaborateurs administratifs ont été testés négatifs. lls peuvent de nouveau travailler pour le club dès lundi. C’est une bonne nouvelle, car je suis seul au stade depuis une semaine". Mercredi, en raison des cas de coronavirus et des blessures, il n’y avait que 16 joueurs sur les 26 du noyau à l’entraînement. "Le virus a pris le contrôle du football", dit le président molenbeekois. "En tant que club, on n’a plus notre sort en mains. C’est impossible de bien préparer un match dans de telles conditions". Le RWDM n’a toutefois pas encore demandé le report de son match de dimanche à Bruges. "Les joueurs vont passer de nouveaux tests ce jeudi. Nous espérons recevoir les résultats vendredi. Il faut attendre, mais le RWDM va tout faire pour jouer dimanche". Le match du week-end dernier contre le Lierse a été reporté. La Pro League prévoit le report d’une rencontre à partir du moment où sept joueurs du noyau A sont positifs au Covid-19.