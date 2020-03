Coronavirus: près de 700 infractions sanctionnées durant le week-end par la police de Bruxelles-Ixelles

La police de Bruxelles-Ixelles a sanctionné durant le week-end 682 infractions aux mesures fédérales prises pour limiter la propagation du virus covid-19, a indiqué lundi la porte-parole de la zone de police Ilse Van de keere.

Les policiers ont dressé 345 sanctions le samedi et 337 le dimanche.

Les personnes sont notamment tenues de respecter une distance de 1,5 mètres avec les personnes étrangères à leurs familles, de ne pas se regrouper, de ne pas se prélasser dans les parcs et de ne pas sortir de chez elles sans motif lié à leur santé, leur travail, aux courses, aux soins des personnes plus fragilisées ou à la nécessité de s'aérer et de faire du sport.

