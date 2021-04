Coronavirus: pourquoi existe-t-il des différences de vaccination entre les communes ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, il existe bien des différences dans les taux de vaccination entre les communes. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les bons les moins bons élèves . Vresse-sur-Semois dans le Namurois culmine par exemple à 48,37% tandis que Saint-Josse-Ten-Noode en Région bruxelloise (12,3%) ou Farciennes en Wallonie (15,85%) sont dans le bas du classement. Alors y a-t-il vraiment de bons et de mauvais élèves ? Comment souvent, l’explication est bien plus nuancée.

Un constat qu’il faut tout de même nuancer car si les facteurs socio-économiques semblent jouer un rôle, ils doivent être mis en rapport avec d’autres éléments plus structurels comme la présence de centre de vaccination sur le territoire de la commune ainsi que la date à laquelle ces centres ont ouvert. Ainsi, l’ouverture plus tardive des centres de Charleroi et de Fleurus pourrait expliquer, du moins en partie, le plus faible taux de vaccination dans les communes de Fontaine-l’Evêque (20,90%) ou encore Châtelet (18,72%).

Des difficultés économiques qui peuvent, selon Catherine Linard, géographe de la santé et professeur dans le département de géographie de l’UNamur, avoir comme conséquence une fracture numérique. "Le niveau socio-économique de la population ou la part de population étrangère peuvent intervenir dans l’hésitation vaccinale car ces populations sont souvent moins bien informées et la fracture digitale peut être aussi plus marquée. Cela peut avoir comme conséquence que certaines personnes ont des difficultés pour s’enregistrer pour ensuite se faire vacciner".

Mais au-delà de l’exemple de Farciennes, certaines tendances semblent tout de même se dessiner. Selon des spécialistes que nous avons contactés, certains facteurs socio-économiques semblent jouer un rôle dans les taux de vaccination. Selon Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain et membre du groupe d’experts psychologiques corona, "il y a des éléments de type culturels, d’éducation, de niveau d’instruction qui font que la connaissance de ce qu’est la santé et l’accès à la santé n’est pas le même en fonction des couches socio-économiques de la population".

Autre facteur qui peut expliquer ce plus faible taux de vaccination dans la commune: à Farciennes, on ne compte qu’une seule maison de repos. C’est pourtant vers ces lieux que les premiers efforts se sont dirigés.

D’abord, il y a les facteurs purement démographiques. A Farciennes par exemple, la population est très jeune, comme l’explique Julien Fanuel, chef de cabinet du bourgmestre : "Nous sommes une des communes les plus jeunes de la Région wallonne puisque 40% de la population a moins de 30 ans et cette catégorie de personne n’est pas encore concernée par la campagne de vaccination".

Genre et croyances

La croyance en une religion toute confession confondue peut aussi expliquer une certaine forme d’hésitation vaccinale dans certaines parties de la population selon Andréa Réa, professeur de sociologie à l’ULB. "On sait, grâce à des études au niveau internationales établies depuis longtemps, que les personnes qui manifestent une religiosité plus importante sont aussi des personnes qui sont dans l’hésitation vaccinale".

Au-delà des croyances religieuses, pour Vincent Yzerbyt, les opinions relatives à des formes de médecine alternatives peuvent aussi jouer un rôle dans l’hésitation vaccinale et ainsi expliquer des différences dans les taux de vaccination entre communes. "Par rapport aux convictions que l’on peut avoir en termes de médecine alternative, et qui sont parfois plus répandue dans les couches plus favorisées de la population, on remarque que ces opinions à l’égard de médecines alternatives viennent se poser en obstacle aux intentions vaccinales et font augmenter l’hésitation vaccinale".

Autre facteur qui pourrait également jouer un rôle : le genre. "Les données montrent que les femmes sont quelque peu plus réticentes par rapport au vaccin que les hommes", explique Vincent Yzerbyt. "C’est moins le cas dans les couches plus âgées de la population. Mais dans le reste des tranches d’âge, il y a des interrogations sur la vaccination par rapport à la question de la procréation par exemple". Selon lui, il y a donc "un ensemble d’éléments qui touchent au contexte dans lequel les personnes se trouvent. Ce sont les aspects structurels et puis il y a aussi des éléments plus personnels".