Coronavirus : port du masque obligatoire et fermeture des commerces de nuit à Mouscron

La bourgmestre de Mouscron a pris lundi deux nouvelles ordonnances relatives au port du masque obligatoire dès l’âge de 12 ans et la fermeture des magasins de nuit pendant le couvre-feu.

Conformément à ce qui avait déjà été décidé au mois de juillet dernier, Brigitte Aubert (cdH), bourgmestre de Mouscron, a prolongé la mesure du port du masque obligatoire jusqu’au 13 décembre 2020 pour toute personne à partir de l’âge de 12 ans. Il est donc obligatoire de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, notamment dans les rues commerçantes et tout endroit privé ou public à forte fréquentation, tel que défini par les autorités locales.

Le port du masque est obligatoire partout sur le territoire mouscronnois

Sur le territoire mouscronnois, ces endroits sont définis comme le centre-ville de Mouscron, le centre de Luingne, Herseaux Place, Herseaux Gare, le centre de Dottignies. Cela concerne aussi les axes d’entrée frontaliers de la Grand’Rue, chaussée de Lille, rue de la Marlière et rue du Petit Audenarde, les parcs publics communaux et les plaines de jeux, les files d’attente situées sur l’espace public et dans les lieux accessibles au public, dans un rayon de 200 mètres des entrées d’école et dans les bâtiments publics, pour les parties accessibles au public.

Par ailleurs, tout citoyen se déplaçant sur le territoire de Mouscron devra être en possession d’un masque afin de pouvoir le mettre dès qu’il se trouve dans un endroit où il ne pourra pas respecter la distance minimale de sécurité qui est d’1m50.

Les commerces de nuit devront respecter le couvre-feu

La deuxième ordonnance adoptée par la bourgmestre concerne les commerces répondant aux conditions dérogatoires de la loi du 10 novembre 2006 (article 16). Ceux-ci devront se conformer aux mesures de fermeture imposées aux magasins de nuit par les autorités fédérales et devront donc fermer leurs portes pendant le couvre-feu, entre 22h00 et 06h00, et ce jusqu’au 19 novembre 2020.