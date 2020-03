Coronavirus : plus de 360 SAC dressées en une semaine par la police de Bruxelles-Nord

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a dressé en une semaine, du mercredi 18 mars à ce mercredi, 368 sanctions administratives communales (SAC) à l'encontre de particuliers qui ne respectaient pas les mesures Covid-19 dans l'espace public, 12 procès-verbaux à l'encontre de commerces et cafés qui ne respectaient pas l'ordre de fermeture et a procédé à 8 arrestations administratives liées au non respect des consignes, a indiqué mercredi la police locale sur Facebook.

Les SAC relatives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du CoVid-19 s'élèvent à 100 euros pour les personnes mineures et montent à 175 euros en cas de récidive. Elles sont de 250 euros pour les adultes et de 350 euros en cas de récidive.

La police locale poursuivra ses contrôles et continuera à verbaliser durant toute la période d'application des mesures décrétées. Elle appelle les citoyens à contacter son dispatching pour dénoncer des infractions, qui sont néfastes à la santé de la population dans son ensemble.