Coronavirus : pas de livraison de frites ni de hamburgers pour les mécaniciens de Bruxelles Propreté

Le conflit peut prêter à sourire. Mais les ouvriers affectés au garage central de Bruxelles-Propreté sont en colère. C’est stipulé dans un règlement adopté par la direction il y a un peu plus d’un mois : "Les commandes de nourritures chaudes (frites, hamburgers, pizzas…) via un service de livraison sont interdites. […] Par contre, une commande groupée chez un fournisseur unique de sandwiches, salades ou autres plats froids est autorisée". La mitraillette kefta sauce andalouse non, la laitue aux concombres, tomates et mozzarella oui ! Entre 70 et 80 personnes sont concernées. Elles travaillent au sein de l’unité qui répare et maintient les camions de l’agence régionale de la propreté. C’est un service vital, stratégique, essentiel, surtout en pleine crise sanitaire du coronavirus. Car si les camions (750 au total) sont en panne, pas de tournées de collectes des déchets, des bulles à verre, de nettoyage des rues… Il n’empêche, le nouveau règlement est jugé discriminatoire car il ne concerne pas les autres départements de l’entreprise. Cela faisait plaisir à tout le monde et ça ne dérangeait personne "Franchement, on ne sait pas pourquoi la livraison de plats chauds comme les frites, les dürüms et les hamburgers nous sont interdits", témoigne une source interne. "Il faut rappeler que depuis la crise du Covid, nous sommes obligés de travailler, sur place, parce que nous représentons un secteur essentiel. Durant cette période, pour se remonter le moral entre collègues, on se commandait une frite, un dürüm ou une mitraillette une fois par semaine. C’était en livraison, en deux groupes, pour respecter les mesures sanitaires. Cela faisait plaisir à tout le monde et ça ne dérangeait personne."

Le garage central est un service stratégique. Qui dit ouvriers malades, dit pas de camions réparés et donc pas de tournées. - © GOOGLE

A la mi-décembre, la direction met un stop ! "On n’a jamais compris pourquoi, alors que le personnel a quand même le droit de choisir ce qu’il veut manger, non ? Et puis en hiver, manger un plat chaud, c’est pas du luxe." Selon la note de service, l’interdiction a pour but d’une part "d’éviter les commandes multiples chez plusieurs services de livraison et d’autre part de respecter les pauses établies qui pourraient être perturbées par des heures de livraison aléatoires". Au garage central, les ouvriers démarrent leurs services à 5h30 ou 6h30 et prestent un horaire de sept heures trente. A 10h, 10h30 ou 11h, c’est la pause. Trois tranches de trente minutes pour manger un bout et éviter la concentration de collaborateurs à la cantine. Mais avec les livraisons, des abus (des pauses allongées parce que la commande de frites est arrivée avec un peu de retard) auraient été constatés. La note de service a été rédigée et des sanctions sont tombées. Le SLFP (syndicat libéral) n’a pas apprécié. Des sanctions pour les contrevenants "Des sanctions que l’on appelle des bulletins de signalement ont été dressées contre des travailleurs", s’étonne Michel Piersoul, porte-parole SLFP Bruxelles-Propreté. "Quelles suites vont être données à ces sanctions ? On l’ignore. Mais si cela va trop loin, nous sommes prêts à réagir." Le SLFP indique que les organes de concertation (CPPT, médecin du travail) ne se sont jamais opposés aux plats chauds. "Les équipes du garage central ont un horaire fixe, elles ne peuvent pas sortir chercher à manger contrairement au reste du personnel de Bruxelles Propreté." Les travailleurs peuvent apporter leur propre repas "et le laisser dans leur armoire. On est dans un atelier, il y a de la saleté, ce n’est pas très hygiénique. Dans un frigo commun ? Ce n’est plus permis avec le coronavirus". Réchauffer une préparation maison sur place ? Il y aurait un micro-ondes pour 20/25 travailleurs. Compliqué d’un point de vue sanitaire et en termes de temps. Dernière solution : la livraison.

La note de service date de la mi-décembre et ne plait pas à tout le monde. - © D. R.

"La direction leur refuse cela, alors qu’elle l’accepte pour les autres travailleurs notamment administratifs, qui peuvent sortir aller chercher un plat chaud. Voilà comment la direction considère le personnel opérationnel. On en a assez de cette direction qui sanctionne des ouvriers qui travaillent déjà dans des conditions limites. Qu’est-ce que ça peut faire à la direction s’ils se font livrer une frite, une pizza ou une mitraillette ? Ils commandent en groupe et se font livrer aux grilles du garage pour éviter les risques. Ils sont raisonnables et cela ne gêne personne." La sécurité du personnel et la continuité de l’activité Pour la direction, la situation du garage central est "à part et elle impose des mesures particulières", relève Etienne Cornesse, porte-parole. "Vu le contexte pandémique, la note de service a été rédigée pour éviter que les différentes équipes (mécanique lourde, forge, atelier entretien) se rencontrent le moins possible, pour éviter les concentrations dans le réfectoire où on ne sert pas de repas." Si le garage central venait à recenser un grand nombre de malades, "l’activité tournerait au ralenti et cela aurait un impact direct sur les autres métiers de terrain et donc la population". "La commande non concertée de nourriture via des livreurs", poursuit le porte-parole, "a entraîné un chamboulement des horaires de pause, déterminés à la base pour que le personnel soit protégé de la pandémie. Nous avons donc mis fin à ces commandes de plats dispersées. Nous avons interdit les plats chauds en raison du caractère aléatoire des commandes. Les plats froids sont par contre autorisés si la commande est unique et réalisée avant 10h. Nous souhaitons également limiter l’arrivée de livreurs extérieurs, pour protéger nos travailleurs. Multiplier les contacts sociaux représente un risque pour une entreprise comme la nôtre." La direction le rappelle : "Lorsqu’un règlement n’est pas respecté, il ne faut pas s’étonner s’il y a des sanctions." Elle conclut qu’il est possible pour le travailleur de prendre sa pause à l’extérieur du lieu de travail. Un serrage de vis qui choque notre source anonyme. "Cela, c’est le remerciement de notre direction ! Quand elle avait besoin de nous au début de l’épidémie, nous étions là, présents. Nous avons servi les citoyens. Aujourd’hui, elle nous sanctionne pour un paquet de frites." En tout cas, organiser la continuité du service, dans une entreprise qui fournit des prestations essentielles, ne semble pas chose aisée.

