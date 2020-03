Coronavirus: "Origami for life", une action artistique pour soutenir l'hôpital Erasme

Le centre hospitalier a lancé un appel aux dons pour mener à bien son projet de transformation d'unités d'hospitalisation en unités Covid-19 non-intensives appareillées. Ces unités permettront de réaliser, sous surveillance rapprochée, des actes techniques tels que dialyses, supports ventilatoires et plus tard revalidations.

Épaulé par le musée d'art contemporain Kanal - Centre Pompidou, le designer Charles Kaisin entend soutenir les efforts de l'ULB, du Fonds Erasme et de la Fondation ULB, pour financer la mise en place d'unités spéciales Covid-19 et la recherche de traitements à l'hôpital Erasme.

Les origamis récoltés seront installés au fur et à mesure au musée Kanal - Centre Pompidou et prendront la forme d'une grande maison, symbolisant l'unité de soin construite grâce à la mobilisation de tous. - © Fondation Kanal - Charles Kaisin

Charles Kaisin appelle au soutien collectif en lançant "Origami for life", une action artistique et participative qui invite chacun à fabriquer un origami à partir d'une feuille de papier grâce à un tutoriel disponible en ligne. Pour chaque origami reçu, les partenaires de l'action (Fondation Engie et de nombreux mécènes privés) se sont engagés à verser 5 euros à la Fondation Erasme.

Les petites œuvres de papier pourront être déposées dans des boîtes dédiées dans les pharmacies et les supermarchés qui participent à l'action ou envoyées par la poste. Les origamis récoltés seront ensuite installés au fur et à mesure au musée Kanal - Centre Pompidou et prendront la forme d'une grande maison, symbolisant l'unité de soin construite grâce à la mobilisation de tous. Le résultat sera présenté sur les réseaux sociaux, via les pages des partenaires du projet.

Il est également possible de faire un don sur le compte de l'Université Libre de Bruxelles avec la communication libre "Origami for Life". Une attestation de déductibilité fiscale sera fournie pour tout don supérieur à 40 euros.