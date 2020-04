Coronavirus : "Mobilisons les hôtels pour accueillir les résidents contaminés des homes bruxellois"

On l’a vu aussi : les homes n’arrivent plus à gérer la situation. Personnel malade, pénurie d’équipements de protection, isolement des personnes âgées : la situation est critique. Une des solutions trouvée est l’appel à l’aide lancée auprès de l’armée belge .

Pour David Leisterh, par ailleurs député régional, "la manière de travailler aujourd’hui dans les maisons de repos ne permet plus d’offrir une meilleure protection aux personnes à risques que sont nos aînés. Il faut donc enclencher une nouvelle étape et mobiliser des lieux, tels que des hôtels par exemple, comme on l’a fait pour d’autres publics vulnérables comme les sans-abri".

Mais ce n’est pas suffisant, estime David Leisterh. Dans la maison de repos que gère son CPAS boitsfortois (129 lits), "on compte aujourd’hui cinq cas positifs et un décès". "Nous disposons aujourd’hui de 10.000 tests : ils doivent en priorité être utilisés pour les maisons de repos", ajoute le député et président du MR bruxellois. "Une fois testées, les personnes positives doivent pouvoir directement être isolées pour éviter de propager davantage le virus dans un maxicluster qu’est une maison de repos. Il en va de même pour les pensionnaires qui doivent se rendre régulièrement à l’hôpital. A défaut d’y rester, on doit pouvoir aussi les isoler des pensionnaires négatifs dans une maison de repos."

Eviter les contaminations à l’hôpital

David Leisterh dit se baser sur son expérience de terrain. "Je crains que certains cas aient été contaminés suite à leurs allers-retours (justifiés !) dans un hôpital", avance-t-il.