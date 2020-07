Coronavirus : masque obligatoire sur les marchés de Nivelles dès ce mardi 22 juillet

Le bourgmestre de Nivelles Pierre Huart a décidé d’imposer le masque sur les marchés hebdomadaires et brocantes dès le 22 juillet. Des mesures strictes pour protéger la population. Des contrôles policiers seront d’ailleurs effectués.

Un collège de police s’est exceptionnellement réuni ce lundi 20 juillet et la décision a été prise : les masques seront obligatoires dès ce mercredi sur les marchés et brocantes de la commune. Par communiqué, il est précisé que pour autant "les mesures de distanciation physique doivent toujours être appliquées. […]. Afin de se protéger et de protéger les autres au maximum, il est indispensable de continuer à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique imposées par le gouvernement fédéral".

Pour l’autorité communale, ce port du masque, vu la recrudescence de cas, vient renforcer les dispositions de protection tout en soulignant que "déconfinement ne signifie pas relâchement" et précise que des contrôles policiers seront effectués afin de vérifier la juste application de cette nouvelle mesure.