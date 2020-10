Coronavirus : Lui pilote, elle hôtesse... "Notre vie a complètement changé"

Ils se promènent ensemble. Main dans la main. Comme deux amoureux. La crise dans le secteur de l’aviation les frappe de plein fouet. Frederick Emanuelsson est pilote de ligne basé à Charleroi. Ysatis Blasutig est hôtesse de l’air dans la même compagnie. Ils sont tous les deux en chômage économique depuis l’explosion de la pandémie en mars. "Au début, on a encore eu la chance de pouvoir rapatrier tous les gens qui étaient bloqués à l’étranger. Ce que notre compagnie a très bien fait d’ailleurs", explique Frederick. "Et puis tout s’est effondré. Les quelques vols qui restent sont répartis entre tous les pilotes de la compagnie. Moi je n’ai plus volé depuis juillet. C’était un vol vers la Guadeloupe."

À l’aéroport de Charleroi, les passagers ont chuté de 75% en septembre par rapport à l’année passée. Et les perspectives restent très mauvaises. Ysatis n’a plus volé depuis mars. Et c’est surtout une frustration qu’elle veut partager. "On fait notre métier par passion. On aime voyager, rencontrer des gens, être ailleurs tout le temps. Et là on ne peut plus vivre de cette passion. Alors qu’un avion, c’est plus sûr qu’un métro. On désinfecte tout, il y a un protocole et l’air est renouvelé en permanence."

Au-delà de la frustration, les pilotes doivent continuer à voler régulièrement pour garder leur autorisation de vol. Trois décollages et atterrissages sur trois mois. Sinon, c’est le passage obligé en simulateur mais ça engendre des frais. "J’ai dû repasser au simulateur en septembre pour maintenir mon autorisation de vol", explique Frederick. La compagnie essaye de nous faire voler dès que c’est possible mais la situation est trop dramatique.

On ne se voyait que trois ou 5 jours par mois. Maintenant c’est 24h sur 24.

Reste que la vie de ces amoureux a changé. Leur métier les emmenait chacun vingt jours par mois à l’étranger. "Ça ne nous laissait que quelques jours à deux. Souvent trois ou cinq jours", glisse Ysatis. "Aujourd’hui on vit ensemble tous les jours et on doit apprendre à vivre à deux. Mais finalement c’est ce qui ressort de positif. On a l’occasion de se redécouvrir à deux." Le couple garde le moral et profite de cette petite bulle de repos mais ils espèrent pouvoir reprendre dans quelques semaines.

Combien de temps cette bulle tiendra avant d’éclater ? Difficile à dire. Mais elle est fragile. Le chômage économique engendre déjà des pertes de revenu. Mais si ce soutien de la Région Wallonne venait à disparaître, ce sont alors des licenciements qui pourraient être envisagés. Près de 3000 emplois dépendent de l’aéroport. Parmi eux, Frederick et Ysatis qui n’osent pas envisager le pire.